Весенний велопарад прошел в Солнечногорске
Около 300 человек приняли участие в велопараде в Солнечногорске
Жители и гости Солнечногорска провели выходные по-спортивному. В муниципалитете провели масштабный заезд на велосипедах. Около 300 участников велопарада единой колонной проехали по центральным улицам округа.
Участие в велопараде приняли представители администрации муниципалитета, волонтеры, активисты, представители партии «Единая Россия», клуба «Активное долголетие», жители и гости Солнечногорска. Самому младшему исполнилось четыре года, самому возрастному — 75 лет.
Традиционный велопарад прошел в Солнечногорске седьмой год подряд.
«Ежегодный велопарад дает старт сезону летней программы в нашем городском округе. В этом году она будет насыщенной», — сказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.
Традиционно главными площадками для различных мероприятий станут набережная озера Сенеж и обновленный парк Солнечногорска.
«Активности будут организованы и в территориальных управлениях», — добавил глава округа.
Финиш организовали на набережной озера Сенеж. Здесь для участников провели лотерею и разыграли призы.
На прошлой неделе ежегодный велопарад состоялся в Пушкино.