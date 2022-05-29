Весенний велопарад прошел в Солнечногорске

Жители и гости Солнечногорска провели выходные по-спортивному. В муниципалитете провели масштабный заезд на велосипедах. Около 300 участников велопарада единой колонной проехали по центральным улицам округа.

Участие в велопараде приняли представители администрации муниципалитета, волонтеры, активисты, представители партии «Единая Россия», клуба «Активное долголетие», жители и гости Солнечногорска. Самому младшему исполнилось четыре года, самому возрастному — 75 лет.

Традиционный велопарад прошел в Солнечногорске седьмой год подряд.

Источник фото: телеканал «360»

«Ежегодный велопарад дает старт сезону летней программы в нашем городском округе. В этом году она будет насыщенной», — сказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Традиционно главными площадками для различных мероприятий станут набережная озера Сенеж и обновленный парк Солнечногорска.

«Активности будут организованы и в территориальных управлениях», — добавил глава округа.

Финиш организовали на набережной озера Сенеж. Здесь для участников провели лотерею и разыграли призы.

На прошлой неделе ежегодный велопарад состоялся в Пушкино.