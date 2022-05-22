Весенний велопарад прошел в Пушкино

В Пушкино провели очередной весенний велопарад. Он стартовал с улицы 50 лет Комсомола.

Самые юные велосипедисты Пушкинского округа, вооружившись велоходами и самокатами, вышли на старт соревнований. Многие из участников еще не умеют говорить, но в седле велохода уже держатся уверенно.

Развлечения нашлись и для взрослых участников велопарада. Кто-то проверял силу и выносливость, кто-то учился экстремальной эквилибристике на велосипедах.

Всего в велопараде приняли участие более 200 любителей велоспорта от двух лет и старше. Каждому участнику вручили памятные подарки.

«Это конечно же популяризация велосипедного спорта. Не только спорта, но и образа жизни. Потому что это полезно. Это объединение семей. Все-таки, родители проводят свое время с детьми больше. Это свежий воздух и популяризация велоструктуры, потому что чуть-чуть мы показываем спрос, что она нужна», — отметил

президент Федерации велосипедного спорта городского округа Пушкинский Сергей Ионов.