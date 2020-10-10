Прощание с ветераном Владимиром Долгих прошло в Москве. Андрей Воробьев возложил цветы и поддержал его семью

В Театре российской армии попрощались с ветераном Великой Отечественной войны и бывшим сенатором от Москвы Владимиром Долгих. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев почтил память усопшего и пообщался с его семьей.

Владимир Долгих скончался 8 октября. Ему было 95 лет. Андрей Воробьев поддержал родных ветерана и возложил цветы к гробу. Прощание также посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ветеран Владимир Долгих был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и дважды Героем Социалистического Труда. В последние годы он также занимал должность председателя Московского городского совета ветеранов.

Владимир Иванович родился в 1924 году на территории современного Красноярского края. В 1941 году он записался добровольцем в армию и прошел школу истребителей танков в Красноярске. С декабря того же года Долгих принимал участие в контрнаступлении советских войск под Москвой. Воевал на Брянском фронте. В 1943 году был тяжело ранен в боях в Орловской области и демобилизован из армии.