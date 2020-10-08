Умер ветеран Великой отечественной войны и экс-сенатор от Москвы Владимир Долгих

Владимир Долгих, бывший представитель исполнительной власти от Москвы в Совете Федерации, скончался в столице на 96-м году жизни. Он был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и дважды Героем Социалистического труда.

О смерти Долгих сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он написал об этом в своем Telegram-канале и подтвердил РБК, что узнал новость от источника в мэрии Москвы.

«Умер Владимир Долгих, кандидат в члены Политбюро в СССР, дважды Герой Соцтруда», — сообщил Венедиктов.

Также смерть Владимира Долгих подтвердили в Московском городском совете ветеранов. Там он был председателем.

Владимир Долгих родился в 1924 году на территории современного Красноярского края. Он прошел войну: участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой и в боях на Брянском фронте. После ранения был демобилизован. Долгих наградили медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также двумя орденами Великой Отечественной войны I степени.

Ранее стало известно о смерти Нобелевского лауреата по химии Марио Молина. Он получил награду в 1995 году за работу о влиянии фреонов на озоновый слой. Молина проживал в Мексике, где и скончался на 78-м году жизни. О смерти ученого сообщили в мексиканском Центре стратегических исследований энергии и окружающей среды. Марио Молина скончался еще 7 октября.