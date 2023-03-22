Подмосковье 22 марта 2023, 13:34 Пропавшего на юге Подмосковья подростка начали искать в Подольске и соседних округах Волонтеры начали поиски пропавшего на юге Подмосковья 13-летнего подростка

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Днем 20 марта в Подольске пропал 13-летний подросток, сообщило издание «Чехов Вид». Родственники мальчика сообщили о его приметах, а полицейские и волонтеры приступили к масштабным поискам на юге Московской области.

Родные подростка рассказали, что он оделся и пошел на прогулку из дома в ТСН «Колос» около 19:00, однако обратно не вернулся. На школьнике были черные ботинки, спортивные штаны, удлиненная темно-синяя куртка, шапка горчичного цвета и очки в черной оправе.

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Мама мальчика добавила, что его могли видеть на Симферопольском шоссе — по предварительной информации, подросток мог направляться в сторону Домодедова или Серпухова. Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: 8 (800) 511-01-30, 8-495-999-7-112, 112.

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В октябре прошлого года 17-летний подросток из Екатеринбурга ушел из дома и ничего не сказал об этом своим близким. Около полутора месяцев его искали и в конце концов нашли — по одной из версий, мальчик мог уйти на заработки. Ранее он неоднократно уходил, но всегда сообщал родным о своем местонахождении.