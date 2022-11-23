Происшествия 23 ноября 2022, 00:54 Пропавшего 1,5 месяца назад подростка из Екатеринбурга нашли живым

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В Екатеринбурге нашли подростка, который пропал 1,5 месяца назад. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на данные поискового отряда «Лиза Алерт».

Подросток покинул дом на Юго-западе города 4 октября и не предупредил о своем решении родных. При этом ранее 17-летний мальчик уже неоднократно сбегал, однако всегда сообщал о своем местоположении.

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Родственники пропавшего обратились к сотрудникам органов за помощью. Спустя 1,5 месяца ребенка заметили на улицах города. Как предполагают волонтеры, мальчик мог уйти на заработки.

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