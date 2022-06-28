Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 6%

По итогам пяти месяцев 2022 года промышленное производство в Подмосковье увеличилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила глава Минэкономики области Наталия Масленкина.

Обрабатывающие производства выросли на 6,1%, в том числе лекарственных препаратов — на 27,8%, электронной техники — на 23,6%. Производство изделий из керамики выросло в три раза, фото- и кинооборудования — в 2,5 раза. Темп роста немного замедлился только в металлургии, производстве изделий из резины и пластмассы, мебели и автотранспортных средств.

Как отметила Масленкина, выросло также производство обуви — на 3,5%, кожи и кожаных изделий — на 26,3% и одежды — на 12,9%.

«Экономический курс Подмосковья направлен на то, чтобы не просто делать хороший „копипаст“ продукции или товара, а создавать абсолютно новые высокотехнологичные решения, которые будут востребованы на внутреннем и международном рынках. Это возможно реализовать на работающих в регионе предприятиях и путем создания новых компонентов „умной“ диверсифицированной экономики», — отметила Масленкина.