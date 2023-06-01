Подмосковье 01 июня 2023, 02:30 Прокуратура Подмосковья отменила более половины из 7,5 тысячи плановых проверок предприятий с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

С начала 2023 года из 7,5 тысячи плановых проверок более половины отменили. Из 913 внеплановых провели только 27%, сообщил на совещании с уполномоченным по правам предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым прокурор региона Сергей Забатурин.

«Наиболее распространенными причинами отказов по-прежнему остаются отсутствие оснований для их проведения и несоответствие представленных документов требованиям к установленной форме», — заявил Забатурин.

Реклама

С 2022 года контрольные органы провели более 220 тысяч профилактических мероприятий.

«В работе органов контроля имеются существенные недостатки. Например, на официальных сайтах размещена неактуальная информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, тексты и перечни нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля», — добавил Забатурин.

По его словам, при консультировании специалисты ведомств часто не могут дать нужную информацию.

По словам бизнес-омбудсмена Головнева, в мае предприниматели и руководители общественных приемных позвонили в 15 госорганов более 200 раз. Он рассказал о недостатках в работе ведомств.

Например, на некоторых официальных сайтах трудно найти контакты. По ряду номеров при звонке никто не берет трубку. Дозвонившиеся не всегда получают качественную консультацию по своему вопросу. Вместо этого сотрудники ведомств просят написать на электронную почту или поискать информацию самостоятельно.

«Все это при том, что консультирование, по мнению предпринимателей Подмосковья, — самый эффективный вид профилактики», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».