«Проксима» в Звездном городке. Космонавтам показали фильм о миссии на Марс

Бесплатный показ французской драмы «Проксима» о подготовке к миссии на Марс прошел в Доме космонавтов в Звездном городке. Именно здесь проходили съемки основных сцен. Фильм пришелся по душе местным жителям.

Французский фильм «Проксима» о подготовке к космической миссии на Марс стал открытием кинофестиваля в Торонто, а теперь приехал в Звездный городок — на родину мировой космонавтики. Именно здесь проходили съемки основных сцен с участием Евы Грин, которая по сюжету проводит многие месяцы на тренажерах и в гидролабораториях в окружении семьи перед долгим расставанием и полетом на Марс.

«В целом, хороший фильм. Мне очень понравился. Мне очень нравятся фильмы, которые связаны с тематикой Звездного городка. Я коренной житель. Имею непосредственное отношение к космосу. Фильм достойный», — отметил житель Звездного городка Роман Хлудеев.

Источник фото: телеканал «360»

Для таких как Роман, космические кадры из фильмов — это повседневная, рабочая реальность. Гидролаборатория, экзоскелеты, курсы выживания — все это здесь, в Звездном городке.

«В этом фильме отражена не только работа непосредственно участников экспедиции, но и тех людей, которые зачастую остаются за кадром. Это специалисты, которые работают в ЦПК и готовят космонавтов», — сказал глава г. о. Звездный городок Евгений Баришевский.