Исследования Земли и космоса. Лицеисты из Дедовска победили на международных научных чтениях

Участники единственного в Подмосковье кружка по зондированию Земли из Дедовска стали победителями международных юношеских чтений имени Королева. Своими наблюдениями и идеями делились школьники из России, Армении, Индии, Германии и Чехии.

Ариана Чистякова решила рассказывать о космосе с помощью анимации. Несколько месяцев девушка кропотливо создавала мультфильм «Приключения Лиса». По сценарии, главный герой — Лисенок — полетел в космос и сделал фотографию Марса. Кадр за кадром звездный герой из простого рисунка превращался в живого персонажа. Такое задание Ариана выбрала на занятиях в космическом кружке дедовского лицея.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне подали идею создать что-то такое в анимированном стиле, для того чтобы больше людей пришло в это сообщество, чтобы стало веселее», — сказала девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Валерия Кондратьева и ее подруги тоже творят на тему Вселенной. Свечи, игрушки и даже еда — все с космодизайном. Они вручную расписывают пряники, так что теперь каждый может съесть Марс, Луну или Землю.

А вот Алексей Боглаев наоборот смотрит сверху вниз. Он изучает спутниковые данные. На снимках из космоса лицеист заметил, что в районе острова Щурячий под Казанью происходит обмеление реки Волги. Проследив изменения уровня воды за последние годы, школьник просчитал, чем это грозит.

«Мы здесь видим немного размытие территории, что в принципе может привести к затоплению. То есть территория опустится, и пострадают дачные участки», — рассказал Алексей Богалев.

Источник фото: телеканал «360»

Все эти проекты родились у ребят в секции по зондированию земли. Тут они изучают космос и наблюдают за нашей планетой со спутников. Таких кружков в стране немного. В Подмосковье всего один — в дедовском лицее. Собрав все свои исследования и творческие проекты воедино, лицеисты приняли участие в международных юношеских научных чтениях имени Королева в Троицке.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с дедовскими школьниками выступали другие юные исследователи. Причем не только со всей России, но и из Армении, Индии, Германии и Чехии. Новаторские идеи и наблюдения подмосковных ребят пришлись по душе жюри, они стали победителями космочтений.

«Три человека у нас стали лауреатами. Это здорово! Притом один мальчик участвовал впервые и привез высокую награду. Для ребят это много значит. Конечно же, это дальнейший путь им к развитию дает», — отметила Мария Волкова, руководитель лаборатории космодизайна.

Источник фото: телеканал «360»

Но на этом ребята не собираются останавливаться. Новые открытия не за горами. Какие именно — пока секрет. Все карты школьники раскроют только после того, как все доработают и перепроверят.