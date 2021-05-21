В Подмосковье открылись 350 точек проката велосипедов

В 29 городских округах Московкой области уже начали работу 350 точек велопроката. Средняя цена велосипеда для взрослых составляет 150-250 рублей в час, для детей — 150-200 рублей в час. В некоторых муниципалитетах есть скидки для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Глава ведомства Сергей Воскресенский сообщили, что велопрокат пользуется все большей популярностью среди жителей области. В этом году число точек увеличилось более чем вдвое.

«На сегодняшний день уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона. В этот период в прошлом году на территории Подмосковья свои услуги оказывали менее 150 сервисов велопроката», — цитирует Воскресенского пресс-служба министерства.

Для льготных категорий граждан в некоторых городах Подмосковье предусмотрены скидки.

«В Одинцовском округе членам многодетных семей и льготных категорий граждан предоставляется скидка 30-50% от действующего тарифа. В Дмитровском городском округе пенсионеры и многодетные семьи могут взять в прокат велосипед за половину стоимости. А в парке культуры и отдыха Лобни они могут воспользоваться услугами велопроката бесплатно», — уточнил министр.

С началом теплого сезона на улицах появились любители квадроциклов. МВД России по Московской области напомнило, что для управления этим видом транспорта требуется удостоверение тракториста-машиниста при соблюдении правил дорожного движения.