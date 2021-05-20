Жителям Подмосковья напомнили, что для поездок на квадроцикле нужно удостоверение тракториста-машиниста

Вместе с теплой погодой на улицах появились любители гонять на квадроциклах. Но чтобы управлять этим транспортным средством тоже нужны водительские права. Об этом жителям Московской области напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Ведь нарушение правил дорожного движения не редко заканчивается трагически.

Квадроцикл является таким же транспортным средством, как автомобиль или мотоцикл. Поэтому управлять им можно только с соблюдением правил дорожного движения и при наличии водительских прав.

«К движению квадроциклов предъявляются те же требования правил дорожного движения, что и к остальным транспортным средствам, допущенным к передвижению по дорогам общего пользования. <…> Для управления квадроциклом требуется удостоверение тракториста-машиниста, которое выдается в подразделениях Гостехнадзора», — сообщили «360» в пресс-службе МВД.

За управление квадроциклом без прав или при нарушении ПДД водителя ждет ответственность.

«Наказание за совершение правонарушения, при управлении квадроциклом, назначается на общих основаниях, в пределах, установленных законом, в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнули в ведомстве.

Вечером 17 мая в Мытищах два нетрезвых водителя решили прокатиться на квадроцикле. Водитель поехал по перерытой части газона и в какой-то момент наехал на препятствие. В результате транспортное средство перевернулось и накрыло собой людей. ДТП привело к гибели одного человека, однако не ясно, о ком идет речь — о пассажире или водителе. Выживший получил тяжелые травмы, его госпитализировали.