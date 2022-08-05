Производство зубной пасты в Долгопрудном расширят благодаря мерам поддержки

Подмосковная компания «Дентал-Косметик-Рус» стала очередным участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие производит зубные пасты, щетки и средства гигиены для полости рта. Теперь будет повышена производительность в производстве зубной пасты, проект рассчитан примерно на три года.

«Московская область продолжает привлекать предприятия региона к участию в нацпроекте „Производительность труда“ — уже 55 компаний приступили к его реализации в этом году. Новым участником стала компания „Дентал-Косметик-Рус“, производитель зубных паст, щеток и средств для гигиены полости рта. Предприятие работает в подмосковном городском округе Долгопрудный с 2010 года и выпускает продукцию как под собственной торговой маркой, так и под брендами партнеров», — сказала зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Как отметила глава подмосковного Мининвеста, поддержкой в реализации национального проекта займутся специалисты РЦК. Сначала будет проведена диагностика процессов на предприятии, потом по ее итогам предложат лучшие решения, направленные на повышение эффективности компании. Для самих сотрудников проведут дополнительное обучение.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об упрощении проверок для бизнеса в регионе.