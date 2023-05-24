Подмосковье 24 мая 2023, 12:46 Производство вкусовых добавок создаст 70 рабочих мест в Лосино-Петровском Застройщик ИП Илиев

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса вкусовых добавок в Лосино-Петровском. Благодаря этому в округе появятся дополнительные 70 рабочих мест.

Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель. Инвестор вложил в проект 100 миллионов рублей.

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Он планирует возвести два здания общей площадью 685 квадратных метров. В одном из них оборудуют цех по изготовлению фруктовых и ягодных сиропов и топпингов для приготовления напитков, выпечки, а также в качестве добавок в чай, десерты и мороженое. Второе здание будут использовать для хранения продукции.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно через сайты css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги бесплатные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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