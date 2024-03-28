Подмосковье 28 марта 2024, 11:10 Производство цикория с экстрактом корицы запустили в Подмосковье Unsplash

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Рузская компания «Московская кофейня на паяхъ» — один из лидеров российского рынка кофе. Недавно предприятие запустило производство сублимированного цикория с экстрактом корицы.

«Всего на территории Московской области в 2023 году было изготовлено более 16 тысяч тонн кофе, что на 3,47% больше, чем в 2022 году», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Напомним, в 2004 году компания запустила первый в России и Восточной Европе завод полного цикла по производству растворимого сублимированного, гранулированного и порошкообразного кофе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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