Подмосковье 03 апреля 2024, 16:32 Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире Пресс-служба Мининвеста МО

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Компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» построит малотоннажный комплекс в Подмосковье. Так, предприятие сможет производить до 1,7 тонны СПГ в час. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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