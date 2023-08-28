Подмосковье 28 августа 2023, 22:46 Производство светотехники создаст новые рабочие места в Пущине Мария Панина

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Компания из Пущина городского округа Серпухов «Декорсвет» планирует расширение производства, что позволит создать 25 новых рабочих мест. Необходимость в развитии вызвала большой востребованностью на рынке техники для уличного освещения.

«Мы развиваемся и набираем еще людей. Требуются инженеры, руководящий линейный менеджмент, мастера, работающие на станках, слесари, сварщики, маляры, вспомогательный персонал. Работаем полностью официально, всегда оплачиваем сверхурочные работы в двойном размере, вечерние и ночные смены. Мы приветствуем, если у нас будут работать жители Пущина», — рассказал директор предприятия Владимир Баранов.

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Сегодня компания занимает второе место в Пущине по численности сотрудников. В ближайшее время руководители предприятия планируют открыть новые производственные комплексы в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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