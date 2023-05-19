Подмосковье 19 мая 2023, 11:09 Производство растительных сыров в Волоколамске создаст 20 рабочих мест

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Компания «Стимул» запустит производство растительных сыров — «тофу» и «инари» в Волоколамске. Продукция поставляется практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья. Сейчас у компании есть одно предприятие в Москве.

«Объем инвестиций компании „Стимул“ в реализацию проекта на первом этапе превысил 25 миллионов рублей. На новом производстве создано 20 рабочих мест для жителей Волоколамска и ближайших муниципалитетов Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Производство планируют запустить в округе до конца мая, а получить первую партию готовой продукции — в июне. Отмечается, что «Стимул» — единственная в России компания, специализирующаяся на производстве сыра «инари». Для своей продукции предприятие использует только натуральное сырье: соевые бобы, воду и загуститель.

«Для нас очень важно, чтобы сырье было без ГМО и других дополнительных „помощников“ роста, поэтому мы закупаем его у проверенных российских производителей в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Севастополе и Симферополе», — подчеркнула коммерческий директор компании «Стимул» Ярослава Серова.

Новый комплекс в Волоколамске будет состоять из нескольких цехов и лаборатории. В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии, компания планирует приглашать на практику будущих технологов — студентов МГУТУ Волоколамска.

«Новый комплекс в Волоколамском городском округе позволит в разы увеличить производственные мощности компании. Так, например, если сейчас „Стимул“ за 12-часовую смену выпускает 700 килограммов продукции, то с запуском новой площадки объем увеличится до 3,5 тонны за смену», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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