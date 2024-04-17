17 апреля 2024, 16:32
Производство рапсового масла наладят в Шатуре
Компания «Персеида» начала реализовывать инвестпроект по созданию нового производства растительных масел в городском округе Шатура. Продукт будут получать из рапса и подсолнечника.
«Строительные работы находятся в активной фазе, а часть необходимого оборудования уже закуплена. В качестве основного сырья для производства масел будет использоваться рапс, выращенный на полях городского округа Шатура», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.
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В рамках проекта предполагается реконструкция производственного здания, складских и хозяйственно-бытовых помещений, а также приобретение и монтаж современного оборудования. Планируемый объем инвестиций составит около 200 миллионов рублей.
Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.
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