Подмосковье 02 апреля 2024, 14:37 Производство промышленных воздуховодов запустят в Химках к 2026 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Административно-складской комплекс по производству воздуховодов для промышленных предприятий появится в Химках. Предприятие откроется в 2026 году.

Площадь комплекса составит свыше 16 тысяч квадратных метров. Там создадут 50 новых рабочих мест. Каждый месяц планируют выпускать до 560 тысяч изделий. Прямоугольные и круглые воздуховоды будут создавать на автоматизированном производстве с помощью холодной гибки. Числовое программное управление минимизирует брак.

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Проект разработан при поддержке Центра содействия строительству. Представители центра провели консультации по проектированию и документации.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Центр содействия строительству работает бесплатно. Жители Химок могут обратиться за помощью через электронную почту — css@mosreg.ru, официальный сайт — css-mosreg.online или по телефону — 8 (498) 602-00-00.

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