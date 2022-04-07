Производство пробирок для крови в Дубне на треть закроет потребности российского рынка

Производство вакуумных систем для взятия венозной крови нарастят в Дубне. Завод «Гранат Био Тех» увеличит мощности. Это на треть закроет потребности рынка России.

В ближайшее время на подмосковном предприятии запустят новые линии, и это позволит к осени увеличить производство пробирок Acti-Fine до 160 миллионов штук в год.

Компания «Гранат Био Тех» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Она выпускает изделия для лабораторий.

Недавно компания запустила производство держателей Acti-Fine, предназначенных для использования вместе с иглами и вакуумными пробирками.

Об этом рассказал генеральный директор «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

Таким образом, наша компания является производителем полноценной вакуумной системы для взятия крови, не уступающей ничем зарубежным аналогам Александр Шишов.

Производимые в Дубне пробирки востребованы не только в России, но и Индии, Пакистане, а также в других странах.