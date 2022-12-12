Подмосковье 12 декабря 2022, 10:12 Производство полуфабрикатов создало 100 новых рабочих мест в Ленинском округе

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Новое здание для производства и хранения пельменей, блинов, вареников и других полуфабрикатов построили в Ленинском округе. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Инвестором выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в проект 100 миллионов рублей. Комплекс площадью 3,3 тысячи квадратных метров поделен на три блока: административно-бытовой, производственный цех и склад. Внутри находится оборудование для изготовления продуктов глубокой заморозки, в том числе пельменей и фаршированных блинов. Объект, который входит в состав складского комплекса «Андреевское», принес Ленинскому округу 100 рабочих мест.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. С его помощью инвестору удалось быстрее получить необходимую документацию.

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