Подмосковье 28 марта 2024, 14:01 Производство оборудования для добычи полезных ископаемых нарастят в Подмосковье Unsplash

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Компания «Девар Петро» расширит производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Для этого в Балашихе построят еще один производственный участок.

«Проект реализуется на площадке индустриального парка „Соболиха“. Инвестиции в расширение производства, за счет которого дополнительно создадут около 15 рабочих мест, составляют 60 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Производство планируют запустить в конце 2024 года. Напомним, компания уже более пяти лет поставляет и обслуживает буровое скважинное оборудование, бурильные и насосно-компрессорные трубы, а также выпускает аксессуары для нефтяных скважин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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