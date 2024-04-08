08 апреля 2024, 16:35
Производство новой линейки соусов запустили в Егорьевске
Компания «Дарсил» из Егорьевска объявила о запуске новых брендов соусов Costa Caliente и Bravente. Продукция уже доступна в магазинах по всей России.
«По данным статистики, в Московской области за 2023 год произведено 44,9 тысячи тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% — от общероссийского объема», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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Новая линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты. Приправы и соусы Bravente оценят любители итальянской кухни.
Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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