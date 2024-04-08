Подмосковье 08 апреля 2024, 16:35 Производство новой линейки соусов запустили в Егорьевске пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Дарсил» из Егорьевска объявила о запуске новых брендов соусов Costa Caliente и Bravente. Продукция уже доступна в магазинах по всей России.

«По данным статистики, в Московской области за 2023 год произведено 44,9 тысячи тонн приправ и смешанных пряностей. На долю региона приходится более 79% производства этой категории продукции от общего объема в ЦФО и более 46% — от общероссийского объема», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Новая линейка соусов Costa Caliente предлагает продукты с различной степенью остроты. Приправы и соусы Bravente оценят любители итальянской кухни.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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