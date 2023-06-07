Подмосковье 07 июня 2023, 12:35 Производство низковольтных комплексных устройств в Воскресенске получило землю по программе импортозамещения Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Компания «Элска» получила льготный участок в Воскресенске по импортозамещающей программе «Земля за 1 рубль». Предприятие построит производственно-складской комплекс и займется выпуском низковольтных комплексных устройств на базе отечественных компонентов.

«Компания стала участником программы по стимулированию импортозамещения в Московской области и получила в аренду земельный участок под расширение производства. Инвестиции в проект составят 71,4 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Реализация проекта создаст примерно 20 рабочих мест. Предприятие заработает в 2025 году и будет выпускать около тысячи изделий в год.

Компания «Элска» производит электрощитовое оборудование с 2014 года. Оно предназначено для приема, учета, распределения и управления электроэнергией. Оборудование широко используется нефтеперерабатывающими и газодобывающими компаниями, а также гражданскими объектами.

«Основная задача программы „Земля за рубль“ состоит в том, чтобы большинство товаров производить внутри страны, заменяя ими товары иностранного производства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, на данный момент в Подмосковье 85 инвесторов получили свыше 100 льготных земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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