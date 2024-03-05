Подмосковье 05 марта 2024, 10:27 Производство натуральных лимонадов запустили в Луховицах Медиасток.рф

Читать 360tv в

Агрофабрика «Натурово» в Луховицах запустила производство натуральных лимонадов. Их делают из сока прямого отжима с добавлением газированной минеральной воды. В составе нет химии и сахара.

Агрофабрика «Натурово» работает почти 30 лет. Основная площадка находится в Калининграде. Представительство компании появилось в Подмосковье в 2023 году. Новая линия розлива способна выпускать более 20 тысяч бутылок напитка «Лимонат» в сутки. В запуск линии вложили более 300 миллионов рублей, предприятие создало 50 новых рабочих мест.

Реклама

Выпускать газировку будут в стекле и ПЭТ-упаковке объемом 0,3 и 0,7 литра. Содержание натурального сока в каждой бутылке составляет 60%.

«Наша задача очень понравиться нашему потребителю. <…> Все соки и лимонады имеют сертификат для детского питания. Они по-настоящему полезные», — рассказал генеральный директор агрофабрики «Натурово» Александр Иванов.

Сейчас на предприятии выпускают напиток со вкусом яблока. В перспективе можно будет попробовать грушевые и ягодные лимонады, а также газировку с добавлением винограда, клюквы, брусники. С запуском второй линии здесь планируют наладить производство соков, морса и сидра.

«Приятно, что выбрали именно городской округ Луховицы. Самое главное, что это только начало пути. Для нас особенная гордость, что все это натуральное. Сейчас в период санкций это прямое импортозамещение», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».