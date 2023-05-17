Подмосковье 17 мая 2023, 18:39 Производство металлических конструкций в Талдоме создаст 100 рабочих мест Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Производитель алюминиевых и стальных лестниц «Стаирс Профи» построит новые цеха в Талдомском округе. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестор вложит в реализацию проекта более 50 миллионов рублей. Новое предприятие позволит создать для жителей Подмосковья около 100 рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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У предприятия уже есть производство в Дмитровском округе. Товары компании продают в крупных строительных магазинах по всей России и странах СНГ. Собственник «Стаирс Профи» Елена Антонюк рассказала, что основной упор идет на качество изделий. На каждом этапе производства продукция проходит тщательный контроль, в ходе которого проверяется сырье, жесткость профиля и соответствие размерному ряду. Продукция имеет необходимые сертификации.

«Новое предприятие позволит увеличить производственные мощности на 40%. Кроме того, компания планирует запустить в работу и новые направления. Так, например, в одном из цехов установят термопластавтомат, с помощью которого будут изготавливаться серийные изделия из пластика», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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