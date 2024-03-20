Подмосковье 20 марта 2024, 14:19 Производство медоборудования и реагентов запустят на льготном участке земли в Пущине Мария Панина

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Поставщик медицинского оборудования и реагентов в Пущине расширит производство. Компания «Диакон» получила в аренду участок по программе «Земля за 1 рубль».

На предприятии наладят сборку полуавтоматических и автоматических анализаторов, которые используются для проведения исследований в медицинских лабораториях.

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Компания производит автоматический биохимический анализатор ДДС-240, который стал востребованным в клинических лабораториях по всей стране и позволяет проводить до 240 тестов в час. Проект создаст в округе 20 рабочих мест, а на его реализацию направят 600 миллионов рублей.

«Текущая геополитическая ситуация и логистические сложности с поставкой импортного медицинского оборудования создали острую необходимость в быстром и качественном замещении на изделия отечественного производства», — отметила генеральный директор ДИАКОН-ДС Татьяны Корзун.

Полностью реализовать проект планируют к 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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