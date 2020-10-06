Ежедневное производство масок в Подмосковье могут увеличить до 3 миллионов

В Московской области работают 16 предприятий, производящих маски. Средняя цена за штуку — 7,53 рубля, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Региональные компании не только в полном объеме удовлетворяют внутренний спрос на маски, но и делают экспортные поставки Екатерина Зиновьева.

По ее словам, имеющийся резерв позволит Московской области оперативно увеличить объем производства масок на 36%. Тогда показатели достигнут 3,09 миллиона штук в день. Медицинские маски экспортируют и странам дальнего зарубежья.

Подмосковный Мининвест регулярно следит за производителями масок, перчаток, костюмов или других средств защиты. Всего под постоянным мониторингом находится 26 заводов.

Министерство готово оперативно помочь им справиться со всеми трудностями в поставках сырья или решить другие вопросы. Оно находится в прямом контакте с производителями.