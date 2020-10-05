Дефицит масок не грозит Подмосковью

В Подмосковье работают 16 заводов по производству масок. Ежедневно выпускается более двух миллионов штук. Глядя на то, как четко налажено производство, все сомнения из серии «а вдруг начнется дефицит» — сразу отпадают.

Корреспондент «360» отправилась на один из заводов — АО «Чистовье» в Ногинске.

«Одна такая линия в состоянии за сутки при трехсменной работе производить порядка шестидесяти тысяч масок. Это 600 таких коробок по сто масок», — рассказал генеральный директор АО «Чистовье» Виктор Артюшин.

Источник фото: телеканал «360»

Производство собираются расширить — добавить еще одну линию.

«Наш народ неисправим, у нас всегда соль, спички, керосин должны быть впрок. К сожалению, и маски попали в это число. На мой взгляд, это бессмысленные телодвижения. Масок у нас в стране накоплено более чем достаточно. Ну хотят люди покупать — они нам обеспечивают дополнительный спрос», — отметил генеральный директор АО «Чистовье» Виктор Артюшин.

Источник фото: телеканал «360»

Цены на маски тоже не вырастут. Это официальное заявление представителей ФАС. Найти маски по доступной цене можно в любой аптеке.