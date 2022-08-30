Производство кормов для животных выросло в Подмосковье

За семь месяцев года предприятия Подмосковья произвели кормов для домашних и сельскохозяйственных животных на 10% больше, чем в прошлом году. Такие данные озвучила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в регионе эту продукцию выпускает 57 предприятий, на которых работают более двух тысяч человек. Только за семь месяцев этого года объем отгрузки товаров собственного производства этими компаниями достиг 54,1 миллиарда рублей», — уточнила Зиновьева.

Одна из таких компаний — «Биотех-Зоо» из Видного. Здесь делают более 50 наименований корма для травоядных животных — от грызунов и лошадей до обитателей зоопарков. Завод планирует в будущем выпускать сложные корма для экзотических жирафов, слонов, зебр, редких антилоп и даже фламинго. Сейчас компания реализует соответствующий импортозамещающий проект. Для этих целей компания «Биотех-Зоо» воспользовалась региональной программой «Земля за 1 рубль», о которой ранее рассказывал губернатор Андрей Воробьев. Объем инвестиций в новое производство — порядка 33 миллионов рублей.

Другое предприятие — ООО «Глобал Петфуд» из Раменского — делает влажные корма для кошек и собак. В 2022 году в связи с увеличением спроса объем выпускаемой продукции увеличился на 52%. Компания вводит в строй новую производственную линию, что позволит увеличить выпуск в два раза. В будущем «Глобал Петфуд» планирует выпускать и сухие корма.

«Пет Кер Компани» из Домодедова кроме кормов выпускают наполнители, аксессуары, средства гигиены и ухода за домашними животными. Ассортимент товаров планируется увеличить. В компании констатируют, что с начала 2022 года продажи кормов выросли на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.