Подмосковье 20 декабря 2023, 11:39 Производство консервированной рыбы выросло на 83 % в Подмосковье за 5 лет Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Переработчики рыбы в Подмосковье ежегодно увеличивают объемы производства. За пять лет в регионе стали выпускать на 83% больше консервов и готовых продуктов из сельди, трески, минтая и других видов рыб.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО

«В Подмосковье изготавливается более 22% от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. За пять лет этот показатель вырос на 83% и составил более 60 тысяч тонн. Для сравнения, в 2019 году объем переработки рыбы равнялся 25,5 тысячи тонн», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Значительный рост производства произошел по категориям рыбных консервов, филе и готовых блюд из рыбы. Продукция активно идет и на экспорт — только в 2023 году партнерам из других стран отправили восемь тысяч тонн продукции. Основными покупателями выступают Белоруссия, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.

Крупнейшие производители рыбной продукции в Подмосковье — это компании «Энергия Моря» в Наро-Фоминске, «РоялФиш» в Одинцове, «Агама Роял Гринланд» в Истре, «Проморе» в Люберецах и «РПЗ Посейдон» в Истре.

Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

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