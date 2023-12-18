Важное 18 декабря 2023, 18:36 От стройматериалов до сельского хозяйства. Главы Подмосковья и Белоруссии обсудили сферы для партнерства Воробьев и Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

Московская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают в торговле, экономике, гуманитарном направлении.

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«Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия — один из самых крупных партнеров и по экспорту, и по импорту», — отметил Андрей Воробьев.

По словам Лукашенко, у Подмосковья — стабильно лидирующие позиции в России по социальному и экономическому развитию. Регион — на первом месте в стране по объему торговли.

Колоссальный объем нашей внешнеэкономической торговли — за 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть. Он превысил девять миллиардов долларов. Александр Лукашенко

При этом показатели продолжают расти. Ожидается, что 2023 году они окажутся больше 10 миллиардов долларов.

Автор фото: Константин Семенец

«Лучший показатель за всю историю сотрудничества Белоруссии — с вашей областью», — подчеркнул, обратившись к губернатору, Александр Лукашенко.

Через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию.

«Сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет только увеличиваться», — добавил глава Подмосковья.

«Белорусские компании могут себя у нас найти»

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают в вопросах, связанных с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, запчастями для техники и не только.

«Наш регион большой: мы с Москвой растем почти на 200 тысяч человек в год. Стройка очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура — все это нуждается в материалах», — сказал Андрей Воробьев.

Дорожная инфраструктура и строительные материалы — одни из ключевых направлений. При этом импортозамещение получает первостепенное значение. В регионе 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон, три международных аэропорта.

Белорусские компании могут себя у нас найти. Мы можем реализовывать проекты в машиностроении, перерабатывающей промышленности, изготовлении и более глубокой переработке сырья. Андрей Воробьев

Андрей Воробьев и Александр Лукашенко отметили ряд важных направлений для развития сотрудничества.

На примерах

1. Обновление парка уборочной техники

Только в этом году Подмосковье закупило 430 тракторов «Минского тракторного завода» и 17 погрузчиков компании «Амкодор».

План на 2024-й — еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания «Амкодор» планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. Подмосковье предоставит земельный участок без торгов.

Автор фото: Константин Семенец

Вместе с тем новые возможности в регионе откроют для себя производители плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».

Наши специалисты вместе с вами определят необходимую спецификацию. И, я даю слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику и мы выполнили все обязательства, которые предусмотрены по договору. Александр Лукашенко

Таким образом, Московская область намерена вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства.

«Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона», — добавил Лукашенко.

2. Кооперация подмосковных и белорусских предприятий

В Подмосковье, на Коломенском заводе, изготавливают двигатели для «Белаза», а на предприятии в Ногинске — топливные насосы для Минского моторного завода.

Востребована продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. В прошлом году в регион поставили свыше 480 единиц, в этом — уже более 300.

3. Сельское хозяйство и экспорт

«Еще одна большая тема — это все, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира», — подчеркнул Воробьев.

Республика входит в число мировых лидеров по экспорту мясных и молочных продуктов. Она готова оказать содействие в развитии молочного производства, в поставках элитных семян белорусской селекции, кормов, удобрений и средств защиты растений.

4. Культурный и образовательный обмен

«Особое внимание — нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», — сказал Андрей Воробьев.

5. Медицинские услуги и реабилитация

Александр Лукашенко отметил, что многие жители Московского региона уже побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами их учреждений. Это направление тоже будут развивать.

6. Наука и инновации

«Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов. Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности», — сказал Лукашенко.

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