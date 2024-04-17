17 апреля 2024, 16:48
Производство колбасных изделий нарастят в Егорьевске
Компания «Новая столица» — Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». С его помощью предприятие сможет повысить эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, проект реализуются на пилотном участке по производству мясной нарезки. Оптимизировать процесс помогут представители Регионального центра компетенций. Они проведут диагностику потока, создадут эталонный участок и разработают план по улучшению процесса. После заршения этой работы, опыт тиражируют на все производство.
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Ождается, что время протекания процесса сократится на 10%, незавершенное производство снизится на 15%, а выработка увеличится на 10%.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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