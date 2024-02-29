Подмосковье 29 февраля 2024, 12:41 Производство йогуртов выросло в Подмосковье на 3,5% за год Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В 2023-м Подмосковье произвело 7,5% от общего объема ЦФО. Это на 3,5% больше показателей прошлого года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, всего в 2023 году в регионе произвели более 340 тысяч тонн йогуртов.

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«Доля этого объема, более 70%, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47% от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона-производителя высококачественных молочных продуктов», — сказал он.

Самыми крупными производителями стали «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитрова, «Эрманн» из Раменского, «ЛАКТАЛИС ИСТРА» и хозяйство Олега Сироты в Истре, «Эйч энд Эн» из Красногорска и «Коломенское».

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