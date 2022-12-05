Подмосковье 05 декабря 2022, 20:21 Производство яиц в Подмосковье выросло на 12% в 2022 году

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В Московской области производство яиц выросло почти на 12% в 2022 году. За 10 месяцев текущего года произвели 87,5 миллиона яиц — это на 9,2 миллиона больше, чем в предыдущем, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

«По итогам этого года планируется произвести в сельскохозяйственных организациях 103 миллиона яиц, а в хозяйствах всех категорий — 153 миллиона штук. В основном это инкубационное яйцо для производства бройлеров и племенное яйцо для разведения», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампредседателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Лидерами по производству яиц в Подмосковье являются птицефабрика «Элинар-Бройлер», которая произвела 37,4 миллиона штук, «Шепиловская птицефабрика» (28,2 миллиона штук), «Майские просторы» (17,9 миллиона яиц).

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Также в Московской области производят перепелиные и цесариные яйца. Валовое производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 142 миллиона штук в 2021 году.

Ранее стало известно, что студентов подмосковных колледжей начнут отправлять на практику в крупнейшие рестораны региона.

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