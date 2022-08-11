Производство изделий из натурального камня в Химках обновили благодаря региональной субсидии

Химкинское предприятие, которое развивает проект в сфере импортозамещения, посетил глава городского округа Дмитрий Волошин. Ранее компания получила региональную субсидию в размере 6,1 миллиона рублей.

Производство изготавливает бетонно-мозаичные плиты по итальянской технологии «терраццо». На встрече глава Химок и генеральный директор компании обсудили реализацию субсидии, а также планы по развитию и модернизации производства.

«Важно, чтобы деньги, которые выделяются правительством Подмосковья при содействии губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, адресно доходили до конкретного предприятия и расходовались на модернизацию производства — конкретной линии, станков, помещений. Компания, которую мы посетили, — это и есть пример той адресной помощи, которая оказывается сегодня бизнесу. Важно, что компания планирует в дальнейшем расширять производство, мы окажем необходимое административное содействие. Мы заинтересованы, чтобы наши налоговые резиденты развивались. От этого зависит и бюджет округа», — подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «Стоун-Терраццо» была создана в ноябре 2021 года. Тем не менее в ее штате уже 60 сотрудников. Предприятие производит бетонно-мозаичные изделия из натурального камня по старинной итальянской технологии. В качестве сырья здесь используют отечественную мраморную крошку разных фракций и цемент.

Источник фото: телеканал «360»

Субсидия, которую получила компания, помогла частично компенсировать затраты на приобретение оборудования и развития производства. Генеральный директор компании Евгений Даманский отметил, что о возможности получить субсидию они узнали на одной из встреч администрации округа с предпринимателями.

«Планируем модернизировать производство. В частности, закупить полировальную линию, тем самым заменить механические станки на автоматизированные. Они позволят увеличить объемы производства минимум в полтора раза. Хочу поблагодарить правительство Московской области и администрацию округа за то, что поддерживают нас, не оставляют в сложной ситуации наедине с трудностями. Благодаря этой поддержке мы можем дальше развивать бизнес», — поделился Даманский.

Помещение площадью 1200 квадратных метров, где находится производство, компания арендует. В дальнейшем здесь планируется расширение и строительство собственного производственного комплекса. Дмитрий Волошин отметил, что администрация готова оказать необходимое содействие и помочь с поиском и подбором земли.

В июле шесть компаний городского округа Химки победили в конкурсе на получение субсидий для развития и модернизации своего производства. Среди победителей — производитель мебели, типография, химчистка и частный медицинский центр.

В Подмосковье 1 августа начался прием заявок на получение новых субсидий для бизнеса. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы.

Проекты импортозамещения могут получить в Подмосковье землю за один рубль и льготный заем до 5% от Фонда развития промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расширении программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут бесплатно арендовать землю для своих хозяйств.