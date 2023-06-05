Подмосковье 05 июня 2023, 16:40 Производство изделий для промышленных предприятий появится в Коломне

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Компания «Коппол» реализует инвестиционный проект в сфере импортозамещения. Организация запустит производство полиуретановых и резинотехнических изделий промышленного назначения, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области

«Инвестиции в проект компании „Коппол“ превысят 175 миллионов рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Плановый срок запуск производства — 2025 год», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестору передали участок в деревне Сычево площадью более 15 тысяч квадратных метров по программе «Земля за 1 рубль». Основными потребителями продукции компании станут предприятия горно-обогатительной, металлургической и химической отраслей.

«Уход иностранных игроков с рынка определяет необходимость в быстром и качественном импортозамещении полиуретановых изделий широкого спектра, и запуск нового цеха компании „Коппол“ поможет решить эту задачу», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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