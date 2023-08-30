Подмосковье 30 августа 2023, 18:36 Производство диагностического оборудования создаст новые рабочие места в Дубне АО «Эрба Рус»

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Производственная площадка компании «БиоМедикал Продакшн» открылась в особой экономической зоне «Дубна». Здесь будут выпускать диагностическое оборудование и расходные материалы для лабораторий. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие является резидентом ОЭЗ «Дубна» с октября 2020 года. На реализацию проекта было направлено около 54 миллионов рублей, а при выходе на полную мощность в организации будет создано 25 рабочих мест.

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На площадке будут производить оборудование и расходные материалы для лабораторной диагностики в области биохимии, гематологии, иммунологии и других направлений. Планируемый объем выпуска продукции — до 200 тысяч единиц в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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