Подмосковье 14 декабря 2022, 14:05 Производство автозапчастей создаст 100 рабочих мест в Орехово-Зуеве

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Разрешение на строительство цеха в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Машиностроительный завод «Тонар» расширит свое производство, вложив в проект 805 миллионов рублей.

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Цех для производства металлических деталей площадью более шести тысяч квадратных метров войдет в состав машиностроительного завода «Тонар». Здесь будут делать запчасти для тормозной системы большегрузов. Оборудование позволит выпускать с линии до 50 суппортов в день.

Завод «Тонар» — единственный в России производитель самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Техника востребована на рынке уже более 30 лет.

Реализация проекта принесет Орехово-Зуевскому городскому округу 100 рабочих мест.

Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Часть напитков тоже пойдет на экспорт.

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