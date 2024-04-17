17 апреля 2024, 18:32
Фермеры из Воскресенска в 2 раза увеличили производительность труда
Вдвое больше салата вырастили на ферме в Воскресенске
В городском округе Воскресенск, на тепличном комплексе «Подмосковье», ежегодно собирают 44 тысячи тонн свежих овощей. Ферма увеличила производство листового салата сортов «Фриллис» и «Афицион» с 17-20 тысяч штук до 30 тысяч штук в день.
Одним из последних достижений стал запуск проекта по повышению производительности труда в салатном отделении.
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«Площадь отделения — 2,2 гектара и так как культура для нас новая, оборудование тоже новое мы здесь внедряем новый пилотный проект на федеральном уровне по повышению производительности труда. Прошли первый этап уже очень неплохо, с достойными результатами. Впереди еще два», — рассказала лавный агроном Светлана Шишкина.
На сегодняшний день общая площадь тепличного комплекса составляет 61 гектар, а число работников приближается к тысяче человек. Руководство «Подмосковья» уверено, что внедрение новых технологий и оптимизация процессов позволят дальше наращивать объемы производства и поддерживать высокое качество продукции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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Воскресенск
Фермеры
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