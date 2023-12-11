Подмосковье 11 декабря 2023, 14:11 Производитель удобрений из Солнечногорска наладит экспорт в ОАЭ и Саудовскую Аравию Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Компания «Фаско+» в Солнечногорске производит 50 видов удобрений для растений. В будущем предприятие планирует наладить экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Производство «Фаско+» работает в Солнечногорске с 2000 года. Сейчас на предприятии трудятся более 200 человек. Компания выпускает удобрения для ухода за уличными и комнатными растениями на всех стадиях роста.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Удобрения, которые здесь производят, представлены не только на российском рынке, но и за рубежом — Казахстан, Киргизия. В планах расширить географию экспортных поставок и представить свою продукцию в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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