10 июля 2023, 11:02
Производитель сыродавленных масел в Коломне начнет выпускать липовую матчу и ореховую муку
Подмосковная компания Sova oil планирует увеличить объем производства сыродавленных масел по старинной технологии. Вдобавок к традиционной линейке здесь начнут выпускать липовую матчу и ореховую муку.
На предприятии производят масла методом холодного отжима без температурного воздействия и соприкосновения с металлом. В линейке продуктов масла штирийской тыквы, арахиса, льна, черного тмина, грецкого ореха, кунжута, конопли, фундука и абрикосовой косточки. Эти полезные продукты добавляют блюдам необычный аромат и яркий вкус.
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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что за год Sova oil выпускает около шести тысяч бутылок масла. В тройке самых популярных — масло грецкого ореха, абрикосовой косточки и тыквенное.
В ближайшем будущем компания планирует в два раза увеличить объемы производства и запустить новые продукты — липовую матчу и ореховую муку.
Желающие могут побывать на производстве в рамках экскурсии. Гостям расскажут об истории масел и их полезных свойствах, а также предложат самостоятельно получить ценный продукт из семян и попробовать его.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.
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