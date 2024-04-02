Подмосковье 02 апреля 2024, 12:01 Производитель пива из Электростали получил золотую награду на отраслевом конкурсе Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Конигхирш» из городского округа Электросталь получила награду на конкурсе «Росглавпиво». Темный напиток этого производителя признали лучшим среди всех образцов.

«В этом году на конкурс было заявлено 465 образцов от 142 российских и зарубежных представителей пивоваренного бизнеса. В одной из номинаций победу одержал наш производитель», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Объем производства пива в Подмосковье вырос на 6,4% за 2023 год. В Московской области выпускают более 28% от общего объема пива в ЦФО и 7,9% от общероссийского объема.

Представленные на конкурс образцы жюри оценивало по ключевым параметрам, включая цвет, пену, запах, горечь, вкус и послевкусие.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром». Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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