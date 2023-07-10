Подмосковье 10 июля 2023, 18:52 Производитель оборудования для инвалидов из Щелкова стал лауреатом национальной премии «Индустрия» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Метиз Производство» из Щелкова стала лауреатом национальной промышленной премии «Индустрия». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Щелковская компания работает в социальной сфере и производит продукцию для инвалидов. Фонд содействия инновациям уже поддерживал «Метиз Производство». Также предприятие получило поручительство Московского областного гарантийного фонда, что позволило инвестору привлечь кредиты на 100 миллионов рублей.

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«Таким образом, предприятие постоянно развивается, разрабатывает новые решения. Безусловно, „Метиз Производство“ по достоинству стала лауреатом самой престижной промышленной премии России», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Компания самостоятельно проводит исследования и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий и технологий. Таким образом, продукция предприятия отличается оригинальностью технических решений, многие из которых защищены патентами.

«Наша компания делает жизнь людей с ОВЗ более комфортной и насыщенной. „Метиз Производство“ основана моим отцом Владимиром Ермалюком более 20 лет назад, и на сегодняшний день компания способна обеспечить потребности пациентов с любым уровнем ампутации нижних конечностей», — отметила заместитель генерального директора ООО «Метиз Производство» Яна Ермалюк.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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