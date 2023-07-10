Подмосковье 10 июля 2023, 13:16 «Не нужно стучаться в двери». Андрей Воробьев — о задаче инвестиционного портала Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о значимости инвестиционного портала Подмосковья

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Инвестиционный портал Подмосковья облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Благодаря обновленному сайту и малый, и средний, и крупный бизнес может получить земельные участки, помещение, льготы и другие меры поддержки.

Формат, когда требовалось ходить по кабинетам и долго собирать справки, стремительно ушел в прошлое благодаря цифровизации.

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«Смысл инвестиционного портала заключается в том, что, если ты хочешь получить землю, помещение, участвовать в каких-то программах, то и малый, и средний, и крупный бизнес уже может сделать это в „цифре“. Не нужно ходить по кабинетам, стучаться в двери», — сказал Андрей Воробьев.

На портале услуги предоставляют автоматически по доступному и понятному алгоритму.

Сегодня мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов по дальнейшему взаимодействию, работая именно в таком удобном и современном формате. Андрей Воробьев

Об этом он сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где огласили российский рейтинг регионов по эффективности промышленной политики. Впервые Подмосковье поднялось на второе место, обогнав Башкортостан и уступив Москве.

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