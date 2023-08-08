Подмосковье 08 августа 2023, 16:04 Производитель молочной продукции в Одинцове наладил экспорт во Вьетнам Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Компания Viola из деревни Ершово в Одинцове наладила экспорт молочной продукции во Вьетнам. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Основными достижениями компании стали рост объемов производства и расширение экспортных рынков», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Предприятие работает в Подмосковье с 2009 года. На заводе производят плавленые и желтые сыры, масло, молоко, йогурты, сливки и другую молочную продукцию. В первом полугодии этого года компания показала рекордные объемы производства — они выросли на 26% по сравнению с прошлогодними показателями.

Объем продаж продукции в первом полугодии составил почти 6,5 тысячи тонн. Марка Viola известна странах СНГ и ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».