08 августа 2023, 16:04
Производитель молочной продукции в Одинцове наладил экспорт во Вьетнам
Компания Viola из деревни Ершово в Одинцове наладила экспорт молочной продукции во Вьетнам. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Основными достижениями компании стали рост объемов производства и расширение экспортных рынков», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Предприятие работает в Подмосковье с 2009 года. На заводе производят плавленые и желтые сыры, масло, молоко, йогурты, сливки и другую молочную продукцию. В первом полугодии этого года компания показала рекордные объемы производства — они выросли на 26% по сравнению с прошлогодними показателями.
Объем продаж продукции в первом полугодии составил почти 6,5 тысячи тонн. Марка Viola известна странах СНГ и ближнего зарубежья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Экспорт
Реклама
Реклама