Подмосковье 07 августа 2023, 19:57 Андрей Воробьев: Подмосковье — лидер по вводу жилья в России Фото: Антон Чернов

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С 1 августа в Московской области заработал новый сервис для удобства предпринимателей — «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Подробности о проекте рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Подмосковье — лидер по вводу жилья в стране — за этот год уже свыше 1,9 тысячи квадратных метров. Для жителей новых микрорайонов важно, чтобы магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи заказов находились в шаговой доступности. Поэтому хотим на выгодных условиях привлечь бизнес в спальные районы», — заявил Воробьев.

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По его словам, около 200 объектов уже нанесли на интерактивную карту проекта. Заявку на получение помещения можно оставить на портале, решение вынесут не более чем через 15 дней.

«А с 1 сентября запустим еще одну комплексную услугу — „Открой собственное дело“. Так, компания сможет не только получить помещение, а еще поставить вывеску, оформить лицензию, получить субсидию на франшизу», — сообщил глава региона.

Сейчас в регионе работают над тремя видами бизнеса: открытием кафе, магазина и оказанием услуг.

Меры поддержки и упрощения для бизнеса создадут больше рабочих мест. По словам Воробьева, на данный момент по заключенным договорам ожидается около 16 тысяч вакансий.

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