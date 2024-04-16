Подмосковье 16 апреля 2024, 23:22 Производитель контактных линз полного цикла построит новый завод в Дубне Главгосстройнадзор МО

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Подмосковный Главгосстройнадзор проконтролировал, как идет строительство нового завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Здание возводят в Дубне в рамках программы импортозамещения.

Полностью завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

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Застройщиком выступает единственная в России компания, которая производит контактные линзы полного цикла. На новом заводе будут выпускать раствор по уходу за контактными линзами в упаковках по 100, 240 и 360 миллилитров, а также растворы медицинского назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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