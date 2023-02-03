Подмосковье 03 февраля 2023, 10:52 Производитель из Дубны увеличит экспорт напитков в страны Персидского залива

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Производитель продуктов питания «Мезон» из Дубны увеличит объем производства пектиновых напитков в 10 раз и начнет поставлять их в страны Персидского залива. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в этом году компания планирует произвести более 8,5 миллиона литров напитков, из которых восемь миллионов отправятся на экспорт.

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«Восемь миллионов литров этой продукции будут отправлены на экспорт в страны Персидского залива в рамках существующих договоренностей компании. Ожидается, что первая партия продукции будет готова к отправке уже в августе 2023 года», — сказала она.

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На территории особой экономической зоны «Дубна» компания разрабатывает импортозамещающие технологии производства продуктов, медицинских товаров и лекарств. Партнер производства планирует вложить свыше 400 миллионов рублей в проект по увеличению объемов выпуска и экспорту.

«Мезон» выпускает натуральные напитки на основе пектина, которые можно употреблять ежедневно, в том числе людям с заболеваниями ЖКТ и диабетом.

«Нами разработан целый комплекс пектиносодержащей продукции: полезные быстрые завтраки, батончики, желейно-пастильные изделия без сахара, добавок и консервантов. В планах создать специализированную линейку продуктов для спортсменов и лиц с повышенной физической нагрузкой», — поделилась генеральный директор Дара Слободова.

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